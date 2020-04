Situation des Africains en Chine : Communiqué du Ministère des Affaires étrangères

Déclaration du porte-parole du Ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian au sujet des mesures antiépidémiques du Guangdong concernant les ressortissants des pays africains en Chine

Face au COVID-19, une crise brutale de santé publique mondiale, tous les pays prennent des mesures de contrôle pour empêcher la propagation de l’épidémie. La Chine a réalisé des progrès remarquables à ce stade grâce à ses mesures les plus complètes, rigoureuses et approfondies, mais le pays est toujours confronté à de grands risques liés aux cas importés et à un éventuel rebond des cas locaux. En particulier, alors que la pandémie se propage dans le monde entier, les cas importés exercent une pression croissante.

La Chine et l’Afrique sont de bons amis, partenaires et frères. L’amitié sino-africaine s’est forgée sur la base d’efforts conjoints dans la recherche de l’indépendance nationale, de la libération nationale, du développement économique et de l’amélioration du bien-être du peuple au cours des dernières décennies. Cette amitié éprouvée est un trésor pour les Chinois et les Africains. Après que l’épidémie d’Ébola a éclaté dans trois pays d’Afrique de l’Ouest en 2014, le gouvernement chinois a très rapidement fourni une assistance et a combattu aux côtés des pays et des peuples africains.

Depuis l’apparition de l’épidémie de COVID-19, la Chine et l’Afrique surmontent à nouveau les difficultés dans un esprit de solidarité, et l’amitié sino-africaine est à nouveau élevée à un niveau supérieur. Au moment critique de la lutte du peuple chinois contre l’épidémie, les pays et les peuples africains nous ont exprimé leur solidarité et nous ont apporté leur soutien énergique. Nous n’oublierons pas cela. Tout en surmontant les difficultés dans notre pays, nous témoignons également de la sollicitude et fournissons des garanties à tous les ressortissants africains en Chine, en particulier aux étudiants africains. Alors que la situation épidémique s’aggrave en Afrique, le gouvernement et le peuple chinois ont livré de toute urgence des lots de fournitures au continent. Notre aide, transmettant une profonde amitié à nos frères et sœurs africains, témoigne de la belle tradition d’assistance mutuelle et de soutien mutuel entre la Chine et l’Afrique, et a été hautement appréciée par les pays africains et l’Union africaine. Alors que les tâches de lutte contre le virus restent ardues dans le pays, la Chine a fait don de quantités importantes de kits de test, de masques, de combinaisons de protection, de lunettes de protection, d’écrans faciaux, de thermomètres frontaux, de gants à usage médical, de couvre-chaussures, de respirateurs et d’autres fournitures à l’Union africaine et aux pays africains. L’humanité brille à travers l’obscurité de l’épidémie. Nous continuerons d’aider autant que possible nos frères africains.

Lors de sa lutte contre le coronavirus, le gouvernement chinois attache une grande importance à la vie et à la santé des ressortissants étrangers en Chine. Tous les étrangers sont traités sur un pied d’égalité. Nous nous opposons au traitement différencié et nous appliquons la tolérance zéro face à la discrimination. Depuis le début de l’épidémie, les autorités du Guangdong attachent une grande importance au traitement des patients étrangers, y compris des ressortissants africains. Des plans spécifiques ont été élaborés et des dispositions appropriées ont été prises pour protéger leur vie et leur santé dans la mesure du possible. Nous avons ainsi pu sauver la vie de certains patients africains en état grave.

Les autorités du Guangdong attachent une grande importance aux préoccupations de certains pays africains et s’emploient rapidement à améliorer leur méthode de travail. Les mesures comprennent : fournir des services de gestion de la santé sans différenciation, désigner des hôtels pour l’hébergement des étrangers devant faire l’objet d’une observation médicale et adopter un ajustement des prix pour ceux qui ont des difficultés financières ; mettre en place un mécanisme de communication efficace avec les consulats généraux étrangers à Guangzhou ; et rejeter toutes les remarques racistes et discriminatoires. Le peuple chinois a toujours considéré le peuple africain comme des partenaires et des frères éprouvés. L’amitié sino-africaine est indéfectible, car elle est profondément enracinée en Chine. Les amis africains peuvent obtenir un traitement équitable, juste, cordial et amical en Chine. Le ministère des Affaires étrangères restera en communication étroite avec les autorités du Guangdong et continuera de répondre aux préoccupations raisonnables et aux aspirations légitimes de la partie africaine.

Le virus ne connaît pas de frontières et est un défi commun pour toute l’humanité. C’est seulement en conjuguant ses efforts que la communauté internationale peut le vaincre. Nous sommes prêts à travailler avec les amis africains, en nous comprenant et nous soutenant mutuellement et en renforçant la coopération, pour remporter la victoire finale dans cette bataille contre le virus.

