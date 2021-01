Situation post-électorale: Ouganda, l’ambassadeur des USA empêchée de rencontrer Bobi wine

L’ambassadrice des Etats-Unis en Ouganda a été empêchée de se rendre au domicile de l’opposant ougandais, Bobi Wine, par les militaires qui assiègent sa maison depuis plusieurs jours, a rapporté une journaliste dans le pays.

Selon la journaliste ougandaise, Samira Sawlani, citant l’ambassade des Etats-Unis à Kampala, l’envoyée américaine dans le pays, Natalie Brown, a tenté de se rendre au domicile de Bobi Wine pour s’enquérir de ses nouvelles, mais elle a été priée de faire demi-tour, par les militaires qui ont encerclé la maison de l’opposant depuis environ cinq jours. « Le but de la visite de l’ambassadeur Brown était de vérifier la santé et la sécurité de (Bobi Wine) M. Kyagulanyi, étant donné qu’il n’a effectivement pas pu quitter son domicile, les forces de sécurité entourant sa résidence », a indiqué Sawlani, citant l’ambassade.

L’Ouganda a effectué des élections présidentielle et législatives jeudi dernier et la commission électorale a déclaré le président sortant, Yoweri Museveni, vainqueur avec plus de 50% des votes. La période post-électorale a été entachée de violences avec le harcèlement constant des opposants par les forces de l’ordre. Au moins, une dizaine de personnes sont mortes dans des violents affrontements avec la police et l’armée. Internet a été coupé dans le pays à la veille du scrutin et les électeurs n’étaient pas autorisés à assister au dépouillement. Bobi Wine a déclaré qu’il ne reconnaissait pas les résultats proclamés et qu’il avait les preuves que le scrutin a été truqué. Notons que Museveni a déjà fait 35 ans au pouvoir.

