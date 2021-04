Société: scandale d’un ex Premier Ministre au domicile de son ex épouse

C’est connu dans un couple, suite à une rupture de la rancœur, de la colère mais aussi d’autres sentiments tout aussi négatifs peuvent persister et empêcher de maintenir un lien, ne serait-ce qu’amical.

Qui plus, après le divorce, lorsque des enfants sont concernés, vous vous devez de maintenir une relation aussi apaisée que possible pour le bien être de votre progéniture.

Ceux qui sont au parfum de ce cas, pour ne pas dire ce scandale, qui occupe depuis hier soir les débats dans les salons et cafés concernant cet ex Premier Ministre du Sénégal et son désormais ex épouse ne comprennent pas, du tout alors cette mésentente qui a fini de perdurer entre eux.

En tous les cas, l’ex Premier Ministre , qui semble aimer encore la dame, a débarqué nuitamment et contre toute attente chez celle avec qui il s’était uni pour le meilleur comme pour le pire. Et, c’était pour faire un malheur, c’est à dire faire un scandale dont les conséquences pourraient être graves.

Il revient à dakarposte que Monsieur, informé de l’anniversaire en grande pompe de Madame par un snapchat de leur enfant, n’a pas, du tout alors supporté cela.

Aux dernières nouvelles, celles, les copines de la dame, instigatrices du « Tama surprise » , entre autres, pour marquer d’une pierre blanche l’anniversaire sont convoqués à la police.

