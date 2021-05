Somalie: six morts et six blessés bilan provisoire de l’attentat suicide à Mogadiscio

Environ six morts (dont deux officiers supérieurs) et quelques six blessés, c’est le bilan provisoire de l’attentat suicide qui a visé ce dimanche soir un commissariat de police à Mogadiscio, la capitale somalienne. C’est ce qu’affirmé les forces de l’ordre et les sources médicales.

En effet, l’attaque a eu lieu à Warberi, au sud de Mogadiscio. Le nombre de victimes devraient augmenter, parce qu’un grand nombre de civils étaient sur les lieux de l’explosion. Et selon le chef de la police somalienne Ibrahim Mohamed, il y a aussi eu des parties de l’immeuble du commissariat qui ont été détruites par la forte explosion.

Jusqu’à ce jour, l’attaque n’a pas encore eu de revendication. Mais un groupe serait pointé du doigt, à savoir le groupe Al-Shabaab qui signifie les jeunes en arabe. Ce groupe, depuis 2017 cherche à renverser le gouvernement fédéral somalien et lance aussi des attaques fréquentes contre ce gouvernement en visant également des civils.

Afrikmag

