Soudan: 48 morts au Darfour dans des affrontements tribaux (responsables)

Au Soudan, au moins 48 personnes ont été tuées « par balle » dans la région de Krink, rapporte ce lundi 6 décembre un syndicat de médecins. Le gouverneur Khamis Abdallah de la province du Darfour-Ouest rapporte de son côté que « les violences ont débuté par une dispute et elles ont gagné en puissance, tuant six personnes samedi, puis dimanche. Plus de quarante personnes ont été tuées. » Ces affrontements ont opposé des membres de tribus arabes et d’autres de tribus issues d’ethnies africaines.

