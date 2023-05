Soudan : accord de cessez-le-feu de 7 jours entre l’armée et les FSR

Les parties belligérantes au Soudan sont parvenues à un accord pour un cessez-le-feu humanitaire de sept jours, ont déclaré les États-Unis et l’Arabie saoudite dans un communiqué conjoint après des pourparlers à Djeddah.

Des représentants du chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan et de son ancien adjoint devenu rival Mohamed Hamdan Daglo ont juré de ne rechercher aucun avantage militaire avant que la trêve n’entre en vigueur le 22 mai à 21h45, heure de Khartoum (19h45 GMT), selon le communiqué. par le Département d’État américain dit

Des frappes aériennes et des échanges d’artillerie ont secoué la capitale soudanaise samedi et des hommes armés ont saccagé l’ambassade du Qatar alors que les généraux en guerre du pays poursuivaient leur lutte pour le contrôle alors même qu’ils acceptaient une brève pause humanitaire.

Alors que de violents combats font rage à Khartoum, les parties rivales ont conclu un accord sur un cessez-le-feu de sept jours à compter du 22 mai au soir, ont annoncé samedi les États-Unis et l’Arabie saoudite dans un communiqué conjoint à l’issue de pourparlers à Djeddah.

Le cessez-le-feu “restera en vigueur pendant sept jours et pourra être prolongé avec l’accord des deux parties”, a-t-il précisé.

Plusieurs trêves annoncées ont été violées depuis que les combats ont éclaté il y a cinq semaines, ce que le ministère saoudien des Affaires étrangères a reconnu dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle saoudienne tôt dimanche.

“Contrairement aux cessez-le-feu précédents, l’accord conclu à Djeddah a été signé par les parties et sera soutenu par un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu américano-saoudien et soutenu par la communauté internationale”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les pourparlers ultérieurs “se concentreront sur les mesures supplémentaires nécessaires pour améliorer les conditions de sécurité et humanitaires pour les civils, telles que l’évacuation des forces des centres urbains, y compris les habitations civiles, l’accélération de la suppression des obstacles à la libre circulation des civils et des acteurs humanitaires, et la possibilité pour les fonctionnaires de reprennent leurs fonctions habituelles. »

La lutte de pouvoir entre le chef de l’armée régulière Abdel Fattah al-Burhan et son ancien adjoint devenu rival Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), a éclaté en combats le 15 avril.

Le conflit a tué des centaines de personnes, pour la plupart des civils, et déplacé plus d’un million de personnes.

Les Nations Unies ont mis en garde contre une détérioration rapide de la situation humanitaire dans le troisième plus grand pays d’Afrique, où une personne sur trois comptait déjà sur l’aide avant la guerre.

L’annonce du cessez-le-feu de samedi intervient deux semaines après que les représentants des généraux en guerre se sont réunis pour la première fois à Djeddah pour des pourparlers.

Le 11 mai, ils avaient signé un engagement à respecter les principes humanitaires et à permettre l’acheminement de l’aide dont ils avaient cruellement besoin.

Mais le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré jeudi à l’AFP qu’il y avait eu des violations “importantes et flagrantes” de cet accord, qui n’a pas abouti à un cessez-le-feu.