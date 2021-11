Soudan-Darfour : 22 villages incendiés par des “Baggaras” de Hamdan Dagalo dit Himeti

Au Soudan-Darfour , plus de 22 villages près de Djebel Moon ont été incendiés par des hommes armés appartenants aux milices “Baggaras” de Hamdan Dagalo dit Himeti au cours de la seule journée du jeudi 25 novembre 2021.

Ces terribles attaques auraient eu lieu entre le 20 et le 22 novembre 20121 aux villages près de Djebel Moon au Darfour. Bilan, plus de 376 morts, 762 blessés, plus de 13 filles et 78 femmes auraient été violées.

Les villages ont été attaqués avec 22 véhicules militaires des forces d’intervention rapides dit “djandjawid” et un nombre important de chameaux.

Rapelons aussi que les forces d’intervention rapides dit “Djandjawid” de Hemeti qui massacrent les pauvres villageois dans les villages étaient encadrés par une société privée US, DynCorp International, proche du ministère de la defense USA 🇺🇸 ( Pentagone).

