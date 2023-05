Soudan : la calvaire des déplacés de guerre

Les affrontements entre les paramilitaires et l’armée au Soudan, ont déjà fait plus de 1,3 millions de déplacés selon l’ONU. Hébergés dans des centres d’accueil, ces infortunés bénéficient de l’assistance des communautés locales.

Parmi les localités qui accueillent ces déplacés figure Wad Madani, à quelque 186 kilomètres au sud de Khartoum.

“Nous vivions dans la ville de Damazin. Le déclenchement de la guerre à Khartoum nous a contraint de rejoindre Wad Madani. Nous restons actuellement ici avec beaucoup de patience et de difficultés en raison de la guerre et des déplacements constants d’une zone à l’autre. Si la guerre s’arrête, nous retournerons à Khartoum. Nous espérons la sécurité et la paix dans notre pays”, explique Kawthar Ismail, femme déplacée.

Un retour à la maison d’autant plus que la localité d’accueil, la vie est loin d’être facile. Pour tenter de retirer l’argent dans des banques encore opérationnelles ici par exemple, il faut faire la queue et s’armer de patience.

“Il y a une forte affluence dans les banques. Retirer de l’argent n’est plus chose facile. J’ai quitté Khartoum et je me suis rendu dans la région d’al-Baggier, mais sans succès. Je me suis donc rendu dans la région d’Hassahisa, où j’ai été confronté au même problème, à savoir qu’il n’y avait pas d’agence de la Banque de Khartoum qui fonctionnait. Je suis arrivé à 6 heures et j’ai pris un numéro, le 106. Ce n’est que maintenant que j’ai enfin pu retirer l’argent. Il y a des tragédies et une importante affluence, et la seule agence opérationnelle, est celle de Bank of Khartoum à Madani”. a déclaré Mortada Yassin, homme déplacé de Khartoum.

Après près de sept semaines de guerre, 25 des 45 millions de Soudanais ne peuvent plus survivre sans aide humanitaire, affirme l’ONU.