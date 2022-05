Soudan : le tuk-tuk électrique, un moyen de transport rentable en plein développement

Le Soudan connaît une importante crise économique aggravée par les troubles politiques qui ont suivi le coup d’État militaire d’octobre dernier. Une situation qui a fait exploser le prix de l’essence et a provoqué une inflation. Beaucoup de conducteurs de tuk-tuk n’arrivent plus à s’en sortir et certains se tournent vers des modèles électriques, une alternative qui semble plus rentable. Ces derniers mois, l’usine de Mohamed Samir connaît un rebond d’activité.

