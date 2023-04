Soudan : les affrontements font près de 200 morts

Les affrontements au Soudan depuis samedi entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Daglo, ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1.800 blessés, selon l’ONU.

Des colonnes de fumée noire plombent le ciel de Khartoum, où les combats à l’arme lourde, ont piégés les civils chez eux, souvent sans électricité et sans eau.

Lundi soir, l’Union européenne a annoncé que son ambassadeur avait été ” agressé dans sa résidence “. Dénonçant “une violation flagrante” de la Convention de Vienne. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a rappelé que les autorités soudanaises avaient la responsabilité d’assurer la sécurité des installations diplomatiques et des diplomates présents dans leur pays.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les deux généraux rivaux à “cesser immédiatement les hostilités ” :

“Je condamne fermement la flambée de combats qui a lieu au Soudan et j’appelle les dirigeants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide à cesser immédiatement les hostilités, à rétablir le calme et à entamer un dialogue pour résoudre la crise. La situation a déjà entraîné d’effroyables pertes en vies humaines, dont de nombreux civils.” , a déclaré Antonio Guterres.

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, s’est pour sa part entretenu mardi séparément avec les deux généraux rivaux luttant pour le pouvoir au Soudan et a insisté ” sur l’urgence d’aboutir à un cessez-le-feu ” Lundi, un convoi diplomatique américain au Soudan a essuyé des tirs, mais personne n’a été blessé. Antony Blinken a évoqué un acte “irresponsable”.