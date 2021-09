Soudan/ tentative de coup d’État : l’armée nie son implication

L’armée soudanaise a démenti, dimanche à l’aube, toute tentative de coup d’État dans le pays, renouvelant son engagement à protéger le Soudan et la période transitoire.

Samedi, des sites d’information locaux et des pages sur les réseaux sociaux ont relayé une information selon laquelle l’armée aurait déjoué une tentative de coup d’État « planifiée par des officiers ».

L’armée soudanaise a affirmé dans un communiqué : « Des médias ont relayé de fausses informations selon lesquelles les forces armées auraient déjoué une tentative de coup d’État, signalant l’implication de certaines partie par l’intermédiaire de membres de l’armée ».

Et d’ajouter : « Vos forces armées nient catégoriquement ces informations, tout en tenant à achever le processus de changement et à atteindre les objectifs de la révolution soudanaise ».

L’armée a précisé qu’elle « traitera avec ceci selon la loi » et qu’elle « renouvelle son engagement à protéger la patrie et la période transitoire ».

L’armée soudanaise avait destitué, le 11 avril 2019, l’ancien président Omar Béchir, au pouvoir depuis trois décennies, suite à des manifestations populaires dénonçant la détérioration de la situation économique dans le pays. Béchir et nombre de figures de proue de son régime ont été incarcérés.

Depuis le 21 août 2019, le Soudan a entamé une période transitoire censée durer 53 mois, durant laquelle l’armée, les mouvements armés et « les Forces de la liberté et du changement » se partagent le pouvoir. Elle prendra fin avec la tenue d’élections en 2024.

Anadolu Agency

Comments

comments