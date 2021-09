Soudan : un groupe de putschistes échoue

Une source militaire soudanaise de haut rang a déclaré à l’Agence Anadolu qu’un groupe de putschistes tente actuellement de contrôler la situation dans le pays

La télévision d’Etat soudanaise a annoncé, ce mardi, une “tentative de coup d’Etat ratée”, appelant la population à la confronter.

C’est ce qui ressort d’un flash d’actualité qui n’a pas précisé l’identité du groupe de coup d’État dans l’immédiat.

Une source militaire soudanaise de haut rang a déclaré à l’Agence Anadolu qu’un groupe de putschistes tentait actuellement de prendre le contrôle du pays.

La source, qui a requis l’anonymat pour des raisons de sécurité, a ajouté que le groupe putschiste avait tenté depuis l’aube de ce mardi de contrôler le corps des blindés de Khartoum, sans révéler de plus amples détails.

Le membre du Conseil de souveraineté, Mohamed Al-Faki Suleiman, a appelé les citoyens à s’opposer à la tentative de coup d’État.

“Défendez votre pays et protégez la transition démocratique”, a-t-il déclaré dans un post sur sa page Facebook.

Plus tard, il ajoute dans un autre post que “les choses sont sous contrôle et la révolution est victorieuse”.

De son côté, le correspondant l’Agence Anadolu a rapporté que des formations de chars de combat sont actuellement présentes dans un certain nombre de quartiers de la capitale, avec un déploiement important de forces militaires. Pour le moment, il n’est pas possible de déterminer si ces forces et ces engins militaires appartiennent au groupe putschiste ou aux forces de l’armée, qui tentent de les contrer.

Le correspondant a souligné que des chars bloquaient la route menant au pont Omdourman, à proximité du siège du Parlement.

Et de souligner que la situation dans le pays est floue et que la situation du coup d’État demeure ambiguë pour le moment. Pour sa part, la télévision officielle reste toujours sous le contrôle des autorités soudanaises.

Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

