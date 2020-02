South African Airways suspend ses vols intérieurs

En grande difficulté financière, la compagnie aérienne nationale sud-africaine South African Airways (SAA) a annoncé qu’elle suspendra la quasi-totalité de ses vols intérieurs à la fin du mois ainsi que plusieurs lignes internationales. Onze connexions aériennes sont concernées par ces mesures d’économies. Toutes les lignes intérieures, à l’exception de celle reliant Johannesburg à la ville du Cap, sont concernées. Les syndicats sont fermement opposés à cette décision, la seule qui puisse permettre de sauver la compagnie aérienne de la banqueroute, selon ses dirigeants.

En Afrique du Sud, les détails du plan de restructuration de South African Airways (SAA) ont été dévoilés ce jeudi 6 février par les conseillers en charge du sauvetage de l’entreprise publique.

À partir du 29 février prochain, SAA n’assurera plus la liaison entre Johannesburg et Abidjan via Accra. Les vols reliant la capitale économique sud-africaine à Entebbe en Ouganda et à Luanda en Angola seront également arrêtés ainsi que ceux à destination de la Chine ou encore du Brésil.

« Sabotage économique »

Mais ces mesures d’économie soulèvent de nombreuses inquiétudes en Afrique du Sud. Le gouverneur de la province du Kwazulu-Natal a notamment critiqué la suppression de la ligne reliant Johannesburg à la métropole de Durban, sans que les élus locaux en soient informés. Cette décision équivaut au « sabotage économique » de la région selon lui. Même colère du côté des syndicats qui n’ont pas non plus été consultés et qui craignent « un impact dévastateur sur les emplois ».

South African Airways emploie 5 000 salariés et sa dette auprès de l’État et des banques s’élèverait à près de 1 milliard d’euros. Visée par l’enquête sur les scandales de corruption de l’ère Jacob Zuma, la compagnie aérienne sud-africaine a bénéficié d’un prêt d’urgence de 213 millions d’euros au mois de janvier, pour tenter d’échapper une nouvelle fois à la faillite.

Rfi

