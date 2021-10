Afrique du Sud: une jeune femme de 21 ans copieusement frappée par son mec

Une Sud-Africaine de 21 ans sauvagement battue par son petit ami a raconté comment la police lui a demandé d’aller voir celui-ci et régler l’affaire entre eux.

Battue si violemment, abusée psychologiquement et à peine capable de voir à travers ses yeux gonflés, la sud-africaine Ntokozo Mbatha croyait qu’elle obtiendrait la protection de la police, mais, à son grand choc, elle a été renvoyée pour faire face à d’autres abus. « Un policier lui a dit « Va discuter avec lui « lorsqu’elle est allée porter plainte.

S’exprimant depuis son domicile à Alexandra, au nord de Johannesburg, cette mère sud-africaine de deux enfants a raconté à ScrollaAfrica que la police avait placé son agresseur en garde à vue et l’avait ensuite laissée seule avec lui dans une pièce pour qu’ils règlent leurs différends. Son petit ami affirme l’avoir battue parce qu’elle lui a manqué de respect.

« J’étais avec ma sœur et des amis quand il nous a rejoints. Nous avons emmené ma sœur chez elle, de l’autre côté d’Alexandra, et sur le chemin du retour, il s’est arrêté et m’a dit que je lui manquais de respect« , a-t-elle raconté. « Quand ils sont arrivés à la maison du petit ami, il est devenu plus agressif. Il m’a frappé au visage comme si j’étais un animal dangereux qui essayait de le tuer« , a déclaré Ntokozo.

Pendant qu’elle était frappée, la sud-africaine craignait qu’il ne mette fin à sa vie en utilisant ses deux armes à feu. Ntokozo a déclaré que ce n’était pas la première fois que son petit ami la maltraitait. Il y a trois mois, ils se sont disputés chez elle. Il l’a emmenée chez lui, l’a enfermée et est allé chercher ses armes à feu. Selon le porte-parole de la police, le capitaine Kay Makhubele, une enquête a été ouverte.

