Tanzanie: 45 morts dans une bousculade lors d’un hommage au président Magufuli

Un total de 45 personnes sont mortes le 21 mars dans une bousculade au stade de Dar es Salam, la capitale économique de la Tanzanie, où se tenait un hommage au président défunt John Magufuli, a-t-on appris mardi auprès de la police.



Aux funérailles du président tanzanien John Magufuli, dans le stade Uhuru de Dar es Salaam le 20 mars 2021.

“Il y avait beaucoup de gens qui voulaient entrer dans le stade et certains n’étaient pas patients. Ils ont forcé l’entrée et cela a causé une bousculade. Quarante-cinq personnes sont mortes dans l’accident”, a déclaré Lazaro Mambosasa, commandant de la police régionale de Dar es Salaam. Les autorités n’avaient jusqu’à présent pas communiqué de bilan. L’AFP avait rapporté que cinq personnes, une femme et quatre enfants, avaient trouvé la mort, selon un membre de leur famille, qui avait indiqué qu’une sixième personne était également portée disparue. “Ce bilan inclut cinq personnes d’une même famille”, a confirmé Lazaro Mambosasa, en ajoutant que 37 personnes ont également été blessées, dont la majorité a quitté l’hôpital.

Le corps avait été ensuite transporté notamment sur l’archipel semi-autonome de Zanzibar et dans la ville de Mwanza. John Magufuli a été enterré vendredi dans sa ville natale de Chato, dans le nord-ouest du pays. Le chef d’Etat âgé de 61 ans, au pouvoir depuis 2015, est officiellement décédé le 17 mars de problèmes cardiaques dont il souffrait depuis une dizaine d’années, selon les autorités.

Mais l’opposition affirme que le président, qui n’avait cessé de minimiser l’impact du coronavirus et refusé de prendre des mesures pour endiguer la pandémie, est en réalité mort du Covid-19 la semaine précédente. Conformément à la constitution, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan a pris sa succession, devenant la première femme à diriger la Tanzanie.

AFP

Comments

comments