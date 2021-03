Tanzanie: hommage de la Première Dame Janet Magufuli à son défunt époux

L’ancienne Première Dame de la Tanzanie, Janet Magufuli, a rendu un vibrant hommage à son défunt mari, John Magufuli, dont la mort soudaine a été un choc pour tous dans le pays et au-delà.

Dans son hommage, Janet Magufuli s’est souvenue des bons moments qu’elle a passé avec son défunt mari et n’a pas manqué de parler de son côté romantique. En plus d’être un homme jovial, plein d’humour, la veuve de M. Magufuli a déclaré que son mari était également romantique. « Il aimait le sexe le matin, il me manquera beaucoup », a déclaré Janet Magufuli

Elle a également ajouté qu’il était un homme dévoué qui avait une passion pour la Tanzanie et qui faisait tout pour assurer la prospérité économique.

actualiteivoire.info

Comments

comments