Tanzanie: une femme désespérée descend dans la rue à la recherche d’un mari depuis 4 jours

Alors qu’elle s’est vêtue d’une robe de mariée de couleur blanche, une femme désespérée est descendue dans la rue à la recherche d’un mari, affirmant que l’âge n’est pas le plus important pour elle.

Une vidéo insolite fait le chou gras des réseaux sociaux ce week-end. Fatiguée de son statut de célibataire, une femme a décidé de descendre dans les rues de Buza, Dar es Salaam en Tanzanie avec une pancarte en main pour chercher un homme capable de l’épouser.

En effet, dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la femme a été vue en train d’énumérer à hautes voix les caractéristiques de l’homme qui lui conviendrait ajoutant qu’elle est prête à payer la dot. A en croire ses propos, elle remplit toutes les conditions pour être une bonne épouse.

« J’ai même les alliances avec moi. Je paierai la dot et j’achèterai même le costume pour l’homme qui s’avancera. Je suis chrétienne mais je n’aurai aucun problème à me convertir à l’islam tant que l’homme est respectueux et craint Dieu », a déclaré la dame en robe de mariée.

Elle a en outre affirmé qu’elle était aisée financièrement et qu’elle cherchait simplement un homme qui l’aimera. « J’ai de l’argent, je ne veux pas stresser un homme, j’ai acheté ma robe de mariée à 142 000 KSh (7 790,27 GH¢) » a-t-elle déclaré.

La dame a déclaré que cela fait quatre jour qu’elle a entamé son périple à la recherche d’un partenaire. « J’ai rencontré beaucoup d’hommes qui veulent me rencontrer dans la maison d’hôtes mais je les ai refusés », a-t-elle déclaré. Elle envisage maintenant de se déplacer dans différentes zones autour de Dar es Salaam pour trouver un mari.

J.K.

