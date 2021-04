Tchad: échanges de tir à la présidence du Tchad dans la nuit du 21 avril 2021

Les folles rumeurs vont plus vite qu’on ne le croit. Il ne fallu donc pas assez de temps pour semer la zizanie au seins des internautes tchadiens et au-delà de toute l’Afrique francophone. En effet, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril des informations circulants sur la toile et relayées par plusieurs pages locales annonçaient le décès du président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le général Mahamat Idriss Déby Itno à la suite d’échanges de tirs. Après vérification, Il n’y pas eu des tirs confirment plusieurs sources.

D’après l’information principale qui défilait sur les écrans des uns et des autres et d’ailleurs partagée par Francklin Nyamsi : “Échanges de tir à la présidence du Tchad. Selon des informations de sources hauts placés, des échanges de tirs nourris ont eu lieu à la présidence du Tchad dans la nuit du 21 avril 2021. Une source sécuritaire parle même d’une attaque contre le nouveau chef de la junte militaire Tchadienne, le Général Mahamat Deby Itno. Blessé, le nouveau chef de la junte aurait été extrait du palais présidentiel. La source nous fait savoir que c’est une divergence à l’intérieur de la famille qui a conduit à cette fratricide”.

