Tchad : “la Convergence victorieuse” assiste les Forces de défense et de sécurité, avec 100 têtes des dromadaires

Le bureau de soutien « la Convergence victorieuse” a offert 100 têtes des dromadaires aux Forces de Défense et de Sécurité, le lundi 19 avril, dans l’enceinte d’Etat-Major Général des Armées.



Selon des sources locales , le bureau de soutien « la Convergence victorieuse » à sa tête le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, est allé galvaniser les Forces de Défense et de sécurité, en leur remettant 100 têtes de chameaux, suite à leur victoire au Nord du Kanem contre les rebelles infiltrés le 11 avril au Tchad.

Le Coordonnateur du bureau de soutien, Mahamat Saleh Yaya, a souligné qu’après une réflexion, ils ont jugé nécessaire d’apporter un appui pour les vaillants soldats sur les théâtres des opérations. « Dans la situation que traverse notre pays, nous avons pu mobilisés 100 têtes des dromadaires et nous espérons qu’aussi modeste qu’il soit, cela puisse aider. Et le plus profond de nous, nous sommes avec vous de cœur, d’esprit et d’âme. Ce geste d’aujourd’hui est le premier, nous allons vous suivre et nous faisons tous que nous pouvions pour garder le moral haut et conduire notre Maréchal jusqu’à la victoire finale » dit-t-il.



Le Général de division, Touffa Abdoulaye Issa, a salué le geste posé par les membres du bureau « la convergence victorieuse. » il a rappelé, qu’il y a un an déjà, toutes les sociaux professionnelles, ont apporté leurs contributions aux Forces de Défense et de Sécurité, durant l’opération “Colère de Boma”. “Aujourd’hui, le bureau de soutien « la convergence victorieuse », vous êtes le premier à venir soutenir les soldats tchadiens. Vous êtes là tous jeunes et si la jeunesse est derrière nous, ton avenir part loin. Je vous remercie de tout mon cœur et je transmets ce geste au Maréchal puis aux soldats« , a-t-il terminé son propos.

Sapel MONE

