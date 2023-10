Tchad : l’université de Moundou lance la rentrée académique 2023-2024

Dans son discours Pr Mbaianibeye, a décliné les missions assignées à l’université. Qui sont entre autres, la formation initiale, continue et professionnelle; la recherche scientifique, technologique et la valorisation des résultats; la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique; la promotion de la culture.

Le président de l’UDM, invite chaque acteur à jouer sa partition pour la bonne marche des activités académiques dans le respect des textes qui régissent l’institution. Aux étudiants, il demande de prendre conscience de leur avenir en se mettant résolument au travail. Pr Mbaianibeye Jérôme a insisté sur les notions d’éthique et à la déontologie.

Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Tom Erdimi a souhaité une bonne rentrée académique à toutes et à tous. « Que cette année soit couronnée de succès, d’engagements personnel et collectif ainsi que de sacrifice en vue de donner cachet à la normalisation de l’année académique entamée. »