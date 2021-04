Tchad: N’Djamena, 246 rebelles dont 11 mineurs ont été capturés au front

Le procureur de la République du Tchad, près du tribunal de N’Djamena, a présenté le 24 avril à la Direction de la Gendarmerie nationale à Klessoum à la sortie Est de N’Djamena, 246 rebelles dont 11 mineurs. Ces rebelles ont été capturés au front, nous rapportent nos confrères de Tchad . Il s’agit, selon le procureur de la République près du tribunal de grande instance de N’Djamena, Youssouf Tom, de 246 rebelles dont 11 mineurs identifiés pour l’instant. Le procureur a indiqué qu’au moment des auditions, d’autres rebelles pourraient être détectés.

Il appartient donc à la police judiciaire de poursuivre les auditions sur procès-verbal régulier et un tri sera fait de ces mineurs « conformément aux conventions internationales et régionales qui sont ratifiées par le pays pour qu’on les remette à l’Unicef (Ndlr : Fonds des nations unies pour l’enfance) et à leurs parents, puisqu’ils ont été enlevés de force et là c’est en violation même du droit international ».

Il faut rappeler que les rebelles ont été à l’origine de l’assassinat du Maréchal du Tchad le mardi dernier. Les obsèques d’Idriss Déby Itno se sont tenues le vendredi 23 avril, en présence de plusieurs chefs d’États et de gouvernements.

