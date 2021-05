Tchad : Nomination des Membres du Gouvernement de Transition

Les personnalités dont Les noms suivent, sont nommées membres du Gouvernement de Transition et chargées des départements ministériels ci-après :

◼Ministre d’État chargé de la Réconciliation Nationale et du Dialogue :

M. ACHEIKH IBN OUMAR

◼Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger ;

M. CHERIF MAHAMAT ZENE

◼Ministre de la Justice. Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains :

M. MAHAMAT AHMAT ALHABO

◼Ministre délégué à la Présidence du Conseil, chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre :

M. DAOUD YAYA BRAHIM

◼Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration :

M. SOULEYMAN ABAKAR ADOUM

◼Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. :

M.MAHAMAT BECHIR CHERIF

◼Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation :

Mme LYDIE BEASSEMDA

◼Ministre de la Communication. Porte-parole du Gouvernement :

M.ABDRAMAM KHOULAMALLAH

◼Ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale:

DR, ISSA DOUBRAGNE

◼Ministre des Infrastructures et du Désenclavement : M. PATALET GEO

◼Ministre du Développement Agricole : Mme KAMOUGUE NEE DENE-ASSOUM

◼Ministre des finances et du Budget : M. TAHIR HAMID NGUILIN

◼Ministre de la Santé et dé la Solidarité Nationale :

DR, ABDOULAYE SABRE FADOUL

◼Ministre des Mines et de la Géologie :

M.ABDELKERIM MAHAMAT ABDELKERIM

◼Ministre des Postes et.de l’Économie Numérique:

DR.IDRISS SALEH BACHAR

◼Ministre du Pétrole et de l’Énergie:

M, OUMAR TORBO

◼Ministre des Transports et de la Sécurité Routière

MME. FATIME GOUKOUNI WEDDEYE

◼Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique :

M.KOSMADJI MERCI

◼Ministre de la Formation Professionnelle et des Métiers :

Mme : IZABELLE HOUSNA KASSIRE

◼Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Concertation Sociale :

M.BRAH MAHAMAT

◼Ministre du Commerce et de l’Industrie:

M.ALI DJADDA KAMPARD

◼Ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale:

M. ALIO ABDOULAYE IBRAHIM

◼Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat :

M. ROUTOUANG MOHAMED NDONGA CHRISTIAN

◼Ministre des Affaires Foncières, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme :

Mme AMMINA EHEMIR TORNA

◼Ministre de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale :

M. HALlKI CHOUA MAHAMAT

◼Ministre de l’Élevage et des Productions Animales :

M. ABDERAHIM AWAT ATTEIB

◼Ministre de l’Environnement, de Ia Pêche et du Développement Durable :

M. MAHAMAT LAZINA

◼Ministre du Développement Touristique et de l’Artisanat :

M.FAYCAL RAMAT ISSA

◼Ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité :

Mme.ACHTA DJIBRINE SY

◼Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance :

Mme.AMINA PRISCILLE LONGOH

◼Ministre Secrétaire Général do Gouvernement chargé de la Promotion du Bilinguisme dans l’Administration et des Relations avec le Conseil National de Transition ; M. MAHAMAT HAMID KOUA

🔵Secrétaire d’État à la Réconciliation Nationale et au Dialogue M.DJIMADJIBAYE KANTANGAR AIME

🔵Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, à l’Intégration Africaine et de Tchadiens de l’Étranger M, OUMAR IBN DAOUD

🔵Secrétaire d’État àl’Economie, à la Planification du Développement et à la Coopération Internationale : DR. ABDERAHIM YOUNOUS ALI

🔵Secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget :

Mme NDOLONODJI ALIX NAIMBAYE

🔵Secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur à la Recherche Scientifique et à l’innovation : M. MAMADOU GANA BOUKAR

🔵Secrétaire à l’éducation Nationale : M. SALEH BOURMA

🔵Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et à la Solidarité Nationale

DR. DJIDDI ALI SOUGOUDl

🔵Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et à la Promotion de l’Entrepreneuriat :

M. MBAIGOLMEM SEBASTIEN

🔵Secrétaire Général adjoint du Gouvernement :

Mme. RACHELLE OUALMI BAIRRA

N’djamena,02 Mai 2021

Le Président de la République

Le Général de Corps d’Armées

MAHAMAT IDRISS DEBY

