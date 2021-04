Tchad : voici les premières grandes décisions du Conseil Militaire de Transition

Juste après sa formation, suite au décès du chef de l’Etat, le Conseil Militaire de Transition (CMT) a pris ses premières grandes mesures :

Le Conseil Militaire de Transition garantit l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale, l’unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois ;

Un deuil national de 14 jours est décrété sur toute l’étendue du territoire ;

Les drapeaux sont mis en berne et des obsèques nationales seront organisées ;

L’Assemblée nationale et le Gouvernement sont dissouts ;

Une charte de transition sera promulguée par le Président du Conseil Militaire de Transition ;

Un couvre-feu allant de 18 heures à 5 heures du matin est instauré sur toute l’étendue du territoire national ;

Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu’à nouvel ordre ;

Un Gouvernement de Transition sera mis en place ;

De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l’issue de la transition par l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes ;

Un appel au dialogue et à la paix est lancé à tous les Tchadiens de l’intérieur comme de l’extérieur pour « continuer à construire ensemble le Tchad ».

Le CMT rassure en fin le peuple tchadien que « toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l’ordre républicain ».

Sapel MONE

