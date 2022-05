Tensions grandissantes entre Kigali et Kinshasa : l’Union africaine appelle au calme

Le ton continue de monter entre le Rwanda et la RD Congo. Kinshasa dénonce le “soutien” du Rwanda au groupe armé M23, groupe rebelle vaincu en 2013 réapparu en mars dernier dans l’est du Congo. De son côté, Kigali accuse l’armée congolaise de collaboration avec les FDLR, un groupe armé créé à l’origine par des Hutus rwandais réfugiés dans l’est de la RDC après le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Les précisions de Simon Wohlfahrt à Kigali.

Kinshasa a suspendu les vols de la compagnie RwandAir sur son territoire et convoqué l’ambassadeur du Rwanda en RD Congo. D’après l’UNHCR, plus de 72 000 Congolais auraient été déplacés du fait des combats entre le M23 et les Forces armées de la RDC (FARDC). Le président de l’Union africaine s’est dit “gravement préoccupé” et a exhorté les deux pays au calme et au dialogue.

Plus d’un an après son acquittement de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé, figure controversée de la politique ivoirienne, a obtenu, lundi 30 mai, son passeport à La Haye. Charles Blé Goudé a réitéré son intention de regagner la Côte d’Ivoire selon un communiqué publié par son avocat. Et à Abidjan, les membres de son parti, le Cojep, attendent de pied ferme le président de ce mouvement. Les précisions de notre correspondante, Hannane Ferdjani.

Les relations entre l’Afrique et Israël seront au menu d’une conférence, mardi 31 mai, à Paris. Stratégie diplomatique, contrats, enjeux.. Simon Seroussi, porte-parole de l’ambassade d’Israël à Paris, est l’ invité de France 24.

