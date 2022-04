Terrorisme en Afrique de l’Ouest: l’Initiative d’Accra finalise à Cotonou une opération conjointe

La seizième conférence des chefs des services de renseignements des pays membres de l’Initiative d’Accra, mécanisme lancé en septembre 2017 pour mieux coordonner la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, s’est achevée mercredi 13 avril à Cotonou. L’opération conjointe d’envergure baptisée « Koudanglou renforcée », en préparation depuis quelques mois, a été validée par les ministres de l’Intérieur des pays concernés qui étaient présents.

avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Admis comme pays observateur avec le Niger, le Mali était absent, certainement à cause des sanctions de la Cédéao. Tous les autres pays membres de l’Initiative d’Accra, lancée en 2017, étaient représentés : Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo. Une organisation dont l’action consiste à partager des informations, du renseignement, et à des opérations militaires conjointes.

Dans l’hôtel où se tenait la réunion, placé sous très bonne garde, les grands noms des services secrets de la sous-région. Les travaux ont été essentiellement consacrés au terrorisme avec une grosse inquiétude, celle de voir les groupes jihadistes sévir dans les pays côtiers.

