Terrorisme et commerce interafricain: Les parlementaires africains se retrouvent à Abidjan

L’Union parlementaire africaine (Upa) va tenir, du 11 au 15 décembre prochain, à Abidjan, sa 45e conférence ainsi que la 80e session de son comité exécutif. Hier, une délégation conduite par Idi Gado, secrétaire général de cette organisation, était à l’Assemblée nationale pour la signature d’un protocole d’accord à cet effet.

C’était à la Rotonde de l’Assemblée nationale, en présence du doyen des députés, Mamadou Diawara, vice-président de l’Assemblée nationale, qui représentait son président, Adama Bictogo.

Selon le secrétaire général qui conduisait la délégation, la rencontre d’Abidjan sera l’occasion pour eux de plancher en profondeur sur les questions sécuritaires, notamment le terrorisme.

Il a fait savoir que cette problématique qui gagne de plus en plus du terrain en Afrique doit être traitée de manière inclusive, en y impliquant toutes les forces vives. C’est à juste titre, précise-t-il, que les élus africains ont décidé de passer au peigne fin toutes les questions en lien avec ce phénomène afin de l’adresser durablement. « Nous aurons à discuter de deux thèmes principaux. Il y aura un thème sur le commerce intra africain et un autre sur la lutte contre le terrorisme. C’est une question préoccupante pour nos gouvernements, donc nous ne pouvons pas l’éluder. Elle sera également débattue », a-t-il fait savoir.

Idi Gabo a souligné que ce sont plus d’une centaine de parlementaires africains qui prendront part à cette conférence ainsi que des partenaires techniques et financiers et plusieurs organisations internationales.

Le secrétaire général de l’Upa a exprimé sa gratitude à la Côte d’Ivoire pour sa sollicitude et pour toutes les dispositions prises afin de faciliter l’organisation de ces assises à Abidjan.

S’agissant du protocole d’accord, il a indiqué que cela permettra aux deux parties, c’est-à-dire à l’Assemblée nationale et à son organisation, de connaître leurs obligations, à l’effet d’assurer le bon déroulement de la conférence couplée à la 80e session du comité exécutif de l’Upa.

Mamadou Diawara, vice-président de l’Assemblée nationale, s’est félicité du choix porté sur la Côte d’Ivoire pour abriter cette rencontre des parlementaires .