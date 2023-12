The Bachelor: Clive Ketu Mbaku frappé par un grand malheur

Quelques jours seulement après avoir retrouvé l’amour au terme de l’émission de téléréalité « The Bachelor Afrique francophone », Clive Ketu Mbaku a annoncé une triste nouvelle à ses fans.

Clive Ketu Mbaku est en deuil. L’homme le plus convoité dans la saison 2 de l’émission de téléréalité « The Bachelor Afrique francophone » a perdu sa mère. La nouvelle a été annoncée par le mannequin lui-même à travers un post sur sa page Facebook. « On perd une mère, on se console, certes, mais on n’a plus de mère, jamais », a-t-il écrit, en légende d’une photo.

La nouvelle a été ensuite confirmée par sa nouvelle compagne Zainab qui n’a pas manqué de lui témoigner son soutien en cette période difficile. « Ce fut une nouvelle bouleversante. Un choc. Du courage dans cette épreuve mon amour. Accompagner sa mère dans sa dernière demeure est juste », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

Mannequin d’origine camerounaise, Clive Ketu Mbaku s’est retrouvé sous les feux des projecteurs cette année en tant que Bachelor dans la deuxième saison de l’émission controversée « The Bachelor Afrique francophone » diffusée sur Canal plus. À l’âge de 31 ans, Clive a choisi Zeinab, une Ivoirienne, à la la fin de cette compétition qui a vu s’affronter 20 candidates venues de différents pays africains.