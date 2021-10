Togo: début du mini-sommet avec le président Erdogan

(Lomé, 19 octobre 2021). Les chefs d’Etat du Togo, du Libéria, du Burkina Faso et de la Turquie ont entamé cet après-midi les travaux de leur rencontre, à la résidence du président Faure Essozimna Gnassingbé. En tournée sur le continent africain, le président Recep Tayyip Erdogan entend jeter les bases d’une coopération mutuellement avantageuse et solide entre son pays et le continent africain. Cette coopération entend s’étendre sur plusieurs domaines, notamment par l’accroissement du flux des échanges commerciaux. La coopération dans le domaine de la sécurité sera aussi un enjeu, au regard du terrorisme qui sévit dans la région du Sahel depuis des années, et dans d’autres parties du continent.

