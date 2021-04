Togo: des individus arrêtés pour usurpation d’identité

La police Togolaise a réalisé la semaine dernière un beau coup de filet. Elle a mis sous éteignoir une bande de faussaires. Ces derniers, confortablement installés dans une villa équipée d’ordinateurs et divers matériels informatiques passaient le clair de la journée à élaborer des plans d’arnaque via internet.

Utilisant de faux comptes, ils usurpaient l’identité de célébrités. Se présentant sous les pseudonymes de Samuel Eto’o, Aristide Bancé, Rama la Slameuse et autres….ils ont réussi à s’attirer la sympathie d’internautes non avisés et par derrière à leur soutirer de l’argent avec la promesse d’envoyer par la suite des sommes plus conséquentes.

Le réseau a été découvert et la police a mis le grappin sur la bande. L’enquête a aussitôt démarré pour évaluer l’ampleur des préjudices de leurs forfaits qui s’étendent au delà des frontières du Togo. Notons que plusieurs stars avaient déjà à maintes reprises interpellé leurs fans sur l’existence de faux comptes auxquels il fallait faire attention.

O.M

