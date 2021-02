Togo: on se souvient encore du discours de S.E.M Faure Essozimna Gnassingbé en 2005

En 2005, voici ce que promettait S.E.M Faure Essozimna Gnassingbé «l’homme jeune pour un Togo moderne».

PLUS POUR LA RÉCONCILIATION ET L’UNITÉ

le Togo doit se réconcilier avec lui-même. Il doit accepter ses différences mais renforcer son unité du nord au sud et de l’est à l’ouest. Oui on vous voit à l’oeuvre : pendant que la CVJR tente de colmater quelques brèches, continuent les assassinats, les viols, les vols dans la plus totale impunité !En 2020, les citoyens Togolais sont ils réconciliés?

PLUS POUR LA SÉCURITÉ.

je renforcerai les relations entre le peuple togolais et ses forces armées et de sécurité.En 2020, L’Armées Togolaise est elle républicaine?

PLUS POUR LA DÉMOCRATIE

je poursuivrai la marche du Togo vers la démocratie et l’État de droit : j’organiserai des élections législatives libres et transparentes ; je donnerai une place prépondérante à la société civile dans le dialogue social ; je mettrai en place le Sénat pour assurer la meilleure représentation des forces régionales et des élites religieuses, traditionnelles ou syndicales.En 2020, la Democratie a t’elle évoluée?

PLUS POUR LA JUSTICE

les Togolais ont droit à une justice transparente, indépendante et sûre En 2020, la justice est elle équitable et transparente au Togo?

PLUS POUR LES LIBERTÉS

Un code sur les libertés publiques sera élaboré pour assurer l’expansion des principes de libertés: association, information, réunion ; un code des droits et devoirs des citoyens délimitera strictement la possibilité d’intervention des agents de l’État dans la vie des citoyens.En 2020, les libertés ont elles évoluées?

PLUS POUR LA BONNE GOUVERNANCE ET LA FONCTION PUBLIQUE

j’assurerai le paiement des arriérés de pension aux agents permanents ;j’assurerai la régularité des salaires ; une évaluation du travail de chaque administration sera régulièrement accomplie avec le concours des fonctionnaires ; dans chaque administration, un délégué du médiateur recevra les plaintes des citoyens et devra remédier aux manquements constatés. la Cour des Comptes sera mise en place. l’obligation pour chaque titulaire d’une fonction publique de rendre compte de son mandat sera instaurée.En 2020, la corruption a t’elle réculée?

PLUS POUR LA JEUNESSE ET L’ÉDUCATION

l’éducation sera notre priorité. Les meilleures conditions seront créées pour l’éducation des jeunes: 5000 classes nouvelles avec les équipements appropriés seront créées en cinq ans.un grand lycée scientifique sera créé.les universités de Kara et Lomé seront développées.j’améliorerai les conditions de vie des étudiants et développerai l’accès à l’internetles écoles d’initiative locale seront transformées en écoles publiques par un statut particulier.les enseignants auxiliaires seront intégrés dans le corps des enseignants de l’administration.je ferai attribuer par le ministre de l’enseignement des bourses présidentielles d’excellence.une aide au premier logement sera instituée sous forme de micro-garantie par l’État.une aide au premier emploi des jeunes sera instituée sous forme d’exonération sociale.En 2020, le système Educatif est il performant?

PLUS POUR LES FEMMES

j’accroîtrai la responsabilité des femmes dans la vie politique, professionnelle et sociale ; je favoriserai la protection de l’intégrité physique et morale des femmes pour qu’elles puissent s’épanouir sans contraintes.En 2020 , les femmes sont elles plus épanouient?

PLUS POUR LA RETRAITE

j’assurerai le paiement des arriérés de pension.j’assurerai la régularité des pensions.je favoriserai les efforts de solidarité pour le troisième âge.En 2020, les Retraités Togolais vivent ils mieux?

PLUS POUR LA VILLE

je nommerai un ministre chargé de mettre en place une politique de la ville et d’amélioration du cadre de vie: assainissement des villes et notamment Lomé ; logement pour tous.je ferai construire des maisons à bon marché pour faciliter le logement des jeunes accédant à la vie active et de tous ceux qui ont besoin de se loger dans de meilleures conditions.dans le cadre d’une politique de grands travaux, un appel sera adressé aux pays enclavés pour mettre en chantier une autoroute appelée «FLEUVE DE L’ESPÉRANCE» allant de Lomé à la frontière nord. Ce projet créera 100 000 emplois en 5 ans, offrira un moyen de transport efficace et sera le vecteur de notre intégration régionale.En 2020, les villes Togolaise sont elles developpées?

PLUS POUR LA SANTÉ

je doublerai en 5 ans le budget de la santé. En 2020, le systeme sanitaire au Togo est il meilleur?

PLUS POUR L’AGRICULTURE

je favoriserai l’essor de notre production agricole en soutenant les agriculteurs.j’aiderai l’élevage.j’assurerai la défense de nos productions nationales sur le plan international pour que les paysans reçoivent un juste prix.je ferai payer à temps le prix du coton et des ristournes seront versées.je mettrai le prix des engrais à la portée des agriculteurs.En 2020, l’agriculture Togolaise est elle en plein essor?

PLUS POUR LA JEUNESSE ET LA CULTURE

le sport sera popularisé avec la construction et l’aménagement de 1000 terrains de jeu.je donnerai l’opportunité aux artistes de développer leur talent en soutenant la création nationale et en lui permettant de s’affirmer dans le monde.j’aiderai à la création de véritables maisons de la culture, de la musique et du spectacle.

PLUS POUR L’ARTISANAT

je favoriserai l’aide à notre artisanat dynamique et créatif notamment par l’octroi de micro crédits et par la mise en place d’un fonds de garantie pour les investissements des artisans.

PLUS POUR LE TOURISME

je favoriserai le développement d’un transport aérien à bas prix qui facilite la relation entre les togolais de l’intérieur et ceux de l’extérieur et aide au développement du tourisme. 10 hôtels de la classe internationale seront construits.

PLUS POUR L’ENVIRONNEMENT

je conduirai une politique de l’environnement avec le consentement, le concours et la participation des populations locales.Comme, sans doute, cela s’est passé à Mango en fin d’année 2015 ?

PLUS POUR LES MÉDIAS

je défendrai en toutes circonstances la responsabilité et la liberté de l’information.La fermeture de radios privées et de journaux indociles n’a jamais autant prospéré !

Perle Lola

