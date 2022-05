Togo: une nouvelle attaque terroriste fait de nombreuses victimes au nord du pays

Une nouvelle attaque terroriste au nord du Togo, près de la frontière avec le Burkina Faso a fait de nombreuses victimes, selon les premiers bilans.

Le poste avancé de Kpinkankandi, dans le canton de Koundjoaré à la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d’une attaque des hommes armés non identifiés. L’attaque qui s’est produite dans la nuit du mardi à mercredi 11 mai 2022, a occasionné plusieurs blessés et des décès dans le camp des soldats togolais comme dans le rang des terroristes.

Pour l’heure, les autorités togolaises n’ont fait aucune déclaration officielle sur cette nouvelle attaque dont les images ne passent pas inaperçues sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle attaque, est la deuxième en six mois. En effet, en novembre 2021, une attaque avait été repoussée par les forces de défense et de sécurité du Togo dans la localité de Sanloaga, toujours dans le nord du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso.

