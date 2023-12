Top 100 des leaders et entrepreneurs d’Afrique francophone sur les réseaux sociaux: 29 Ivoiriens se distinguent

Vingt-neuf (29) Ivoiriens figurent dans le Top 100 des leaders et entrepreneurs d’Afrique francophone sur les réseaux sociaux pour l’année 2023. Un classement réalisé et rendu public le 30 novembre 2023, par l’Agence de communication 35° Ouest et Favikon.com, start-up française spécialisée dans l’analyse des réseaux sociaux.

À la tête de ce top 100 se trouve le Camerounais, Philippe Simo, entrepreneur en série et président fondateur d’investir au Pays, une plateforme qui aide la diaspora africaine à investir en Afrique avec plus de 2,5 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Dans le top 5 de ce classement figure à la 3e place, Edith Brou Bleu, entrepreneure, influenceuse, chroniqueuse télé, animatrice radio et blogueuse ivoirienne par ailleurs experte en technologie. L’Ivoirienne, selon les données publiées par ce classement cumule un score de 152 sur les réseaux sociaux avec ses 152 000 abonnés sur LinkedIn (le réseau social professionnel en ligne), plus de 333 000 abonnés sur Twitter (le réseau social rebaptisé progressivement X permettant à un utilisateur d’envoyer gratuitement des micromessages limités).

Puis dans le top 10, viennent 3 autres Ivoiriens. Il s’agit de Stanislas Zézé, président-directeur général de Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation financière leader en Afrique francophone à la 6e place. Ensuite, à la 7e place, se classe un autre Ivoirien du nom de Souhony Bragbo qui fournit des conseils sur la façon de gérer les finances personnelles, de réaliser des investissements réussis et de retourner en Afrique. Paola Audrey qui s’est hissée au 9e rang, est une Ivoirienne aux multiples talents connue pour son expertise en marketing, culture pop et médias.

Au nombre des Ivoiriens dans ce classement apparaissent, entre autres, Nabou Fall, entrepreneur et coach en personal branding ; Sefora Kodjo, leader civique et présidente du conseil d’administration de la Fondation Sephis ; Franck Edja, expert en tourisme et marketing.

Notons que ce classement a été fait sur la base de l’audience sur LinkedIn, X, YouTube, Instagramm, Tik Tok.