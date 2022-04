Tornades dans le Tonkpi : Belmonde Dogo salue la solidarité du peuple Dan

Deux sous-préfectures Boguiné et Sangouiné ont été touchés par des tornades il y’a quelques semaines dans le département de Man. A Glolé 1( Boguiné), dans la nuit du 13 mars plusieurs habitations et le foyer des jeunes ont été décoiffé. Gouékanguiné (Sangouiné) a connu des dommages plus importants avec des ménages, des lieux de cultes et des établissements scolaires touchés, le 21 avril 2022. Le jeudi 28 avril 2022, en visite de soutien pour le compte du gouvernement, la ministre Belmonde Dogo a salué la solidarité réparatrice et agissante qui régner à la suite de ces intempéries.

En arrivant à Glolé1 dans la sous-préfecture de Boguiné, c’est une population très joyeuse qui a reçu la délégation de membres du gouvernement. Les ministres Belmonde Dogo et Vagondo Diomandé étaient accompagnés des élus, des cadres filles et fils de la région.

En effet dans le mois de mars, plusieurs bâtiments ont été entièrement ou partiellement décoiffés par une tornade à Glolé1. Plus précisément ce sont 48 habitations et le foyer des jeunes qui ont été essentiellement endommagés par ces vents violents dans la nuit du 13 mars dernier.

Myss Belmonde Dogo a salué l’esprit de solidarité qui a prévalu chez les populations Dan qui dès les premiers instants, ont apporté gites et couverts aux voisins sans abri, après la catastrophe naturelle. Une manière d’exprimer les valeurs ancestrales partagées par nos aïeux et qui n’ont pas disparus en ces temps modernes dit-elle : « Comme un seul homme, vous avez manifesté à l’égard de vos frères dans la détresse, beaucoup de solidarité, d’assistance et d’amour. Des valeurs propres à nos traditions africaines.»

