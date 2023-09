Tour Entente : La Société de gestion s’excuse des « nuisances sonores » causées aux riverains

Dans un communiqué de presse, transmis à Fratmat.info, la Société de gestion de la Tour entente (Sgte) s’excuse des nuisances sonores occasionnées dans le cadre de la construction de la nouvelle Tour Entente sise à Abidjan-Plateau. Elle a tenu à présenter ses « excuses les plus sincères aux résidents locaux et à toutes les personnes affectées par ces désagréments temporaires. » Ces désagréments, selon le communiqué, sont temporaires et que la construction de cette tour apportera de nombreux avantages durables pour la Côte d’Ivoire.

La Sgte indique qu’elle comprend les inconvénients que cela peut causer et affirme qu’elle s’emploie à tout mettre en œuvre pour minimiser ces nuisances au maximum.

Selon elle, son équipe d’experts travaille en collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes afin d’adopter les meilleures pratiques. De ce fait l’entreprise dit suivre strictement les réglementations en vigueur pour garantir la sécurité et le confort de tous les résidents de la Commune du Plateau.

Pour minimiser l’impact d’un tel projet sur la vie et les heures de repos des riverains, l’entreprise affirme utilise des technologies avancées, des équipements adaptés pour ensuite planifier les travaux de construction

Par ailleurs, la Sgte fait remarquer que la construction d’une tour est un projet ambitieux et complexe qui nécessite des travaux de grande ampleur occasionnant parfois des nuisances sonores. Conçu et réalisé par le Conseil de l’Entente, c’est la première réalisation du programme immobilier du Conseil de l’Entente dans les cinq pays membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo et Niger).

A noter que pour ses concepteurs et réalisateurs, la Tour Entente sera un symbole d’innovation architecturale et de développement économique, créant des emplois locaux et contribuant au rayonnement de la Côte d’Ivoire et des pays membres du Conseil de l’Entente.