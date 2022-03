«Tous les politiciens sont des voleurs», ces propos d’un député ghanéen mettent la toile en ébullition (vidéo)

Le sulfureux politicien ghanéen, Kennedy Agyapong a récemment fait une troublante révélation. Il a laissé entendre que tous les politiciens riches sont des voleurs, y compris lui-même.

Le controversé député, représentant les habitants d’Assin Central au parlement a laissé entendre que bon nombre des politiciens riches du pays sont des voleurs, au cours d’un de ses passages sur l’émission GTVBreakfast. Il a poursuivi en ajoutant qu’ils mettent la main dans les coffres du gouvernement pour s’enrichir.

Le millionnaire aussi ajouté qu’on peut tous le découvrir par l’examination du début des politiciens, lors des campagnes et bim, comment ils deviennent soudainement riches, lorsqu’ils quittent leurs fonctions. « Quand ils arrivent (au pouvoir ndlr), après leur campagne, regardez les chaussures, les baskets, tous les vêtements qu’ils portent, en arrivant et quand ils deviennent ministres et ils partent, regardez les manoirs qu’ils ont », dixit le député.

Il a conclu qu’il était un homme d’affaires avec un portefeuille diversifié. Cependant, si on le traitait de voleur, qu’il ne se sentirait pas gêné.

