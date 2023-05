TRAVAIL DES ENFANTS: LES PARTIES PRENANTES S’APPROPRIENT LA STRATÉGIE NATIONALE POUR UNE CACAOCULTURE DURABLE

l’atelier technique d’information des structures du ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale et du CIM sur la stratégie nationale pour une cacaoculture durable a réuni les différentes parties prénantes.

Ils étaient nombreux, ce jeudi 11 mai 2023, à prendre part à l’atelier technique d’information des structures du ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale et du CIM sur la stratégie nationale pour une cacaoculture durable et le système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire. Cette rencontre qui s’est déroulée dans la commune de Cocody-angré (7e tranche), visait à opérationnaliser le déploiement du système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire dans les zones cacaoyères et dans le district autonome d’Abidjan.

Une meilleure appropriation des parties prenantes

Le gouvernement ivoirien, dans sa politique de lutte contre le travail des enfants, a mis en place divers outils. « Celle qui nous réuni ce jour vise à contribuer à la transparence ainsi qu’à la traçabilité du phénomène dans les chaînes de valeur des matières premières dans le cadre du devoir de diligence raisonnable des entreprises.

Opérationnaliser le déploiement du système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire

Nous voulons donc expliquer ce mécanisme à l’assistance en vue d’une meilleure appropriation », a indiqué Ebenezer Agoh, Inspecteur général du ministère de l’Emploi et de la Protection Social. Était également présent à cet atelier, Martin N’Guettia, Directeur de la lutte contre le travail des enfants et Amany Konan, Consultant sur les questions de travail des enfants au Cabinet de la Première Dame.

Conformément à ces exigences, le ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale, à travers la Direction de la Lutte contre le travail des enfants, pour ce qui concerne le SOSTECI, a entrepris du 16 au 23 octobre 2022, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, une tournée d’appui au renforcement des coordinations régionales en vue d’accélérer le processus d’extension de ce mécanisme sur le plan national par la prise d’arrêtés préfectoraux. Toutes ces démarches pour l’amélioration de la cacaoculture et développer une chaîne de valeur respectueuse de l’environnement et la protection des enfants.