Triple attaque terroriste au Mali

Le Mali et cette triple attaque terroriste qui a visé des camps militaires du centre du pays ce dimanche matin 24 avril. À Sévaré dans la région de Mopti, à Bapho et à Niono dans la région de Ségou. Trois attaques simultanées qui ont fait six morts parmi les soldats maliens.

Il était cinq heures du matin lorsque les trois camps ont été attaqués par « des véhicules kamikazes bourrés d’explosifs », selon le communiqué de l’armée malienne, qui déplore au total six morts, vingt blessés et des dégâts matériels importants, avec notamment un hélicoptère endommagé

Comments

comments