Trois morts dans un convoi funèbre après une sortie de route du véhicule à Bononbizehitafla

Un véhicule de transport en commun de type Massa, en provenance de Duékoué pour Béoumi, avec à son bord 23 passagers dans le cadre d’un convoi funéraire, a fait une sortie de route à 11h, vendredi 13 mai 2022 à Bononbizéhitafla sur l’axe Bonon-Bouaflé, occasionnant trois morts et 21 blessés.

Cet accident est consécutif à l’éclatement du pneu arrière droit du véhicule, entraînant la perte de contrôle du chauffeur, qui a percuté un piéton, le tuant sur le coup, et après un tonneau, le véhicule s’est retrouvé dans le décor, selon les sources sécuritaires présentes sur les lieux.

L’apprenti du minicar et une autre dame ont perdu la vie dans l’accident et ont été transférés à la morgue de Bouaflé, ainsi que les 21 autres passagers blessés évacués au Centre hospitalier régional (CHR) de ladite ville. Quant à la dame piétonne décédée, elle a été inhumée sur le champ car résidant dans le village de Bononbizéhitafla.

Selon des témoins interrogés par l’AIP sur les lieux de l’accident, le véhicule suivait un corbillard qui était dans le convoi.

La gendarmerie, la police, les pompiers civils et les agents de l’hôpital général de Bonon, présents sur les lieux, ont été d’un secours pour les personnes en détresse.

