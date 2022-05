Trois villages de la sous-préfecture d’Aboisso dotés de châteaux d’eau

Aboisso, 08 mai 2022 (AIP)-Le groupe industriel Eurofind en collaboration avec le député d’Aboisso commune, Aboubakari Cissé, a doté trois villages de la sous-préfecture d’Aboisso, à savoir Yaou-Soubré, Kouadiokro et Dagnogodougou, d’un château d’eau chacun, dont la remise officielle a eu lieu samedi 07 mai 2022 à Dagnogodougou.

Ces châteaux d’eau d’une capacité de 5000m3 chacun ont été construits à la demande du député Aboubakari Cissé et vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations a fait savoir Cesar Farhat représentant le président directeur général du groupe Eurofind, Al Khalil Adam.

Cette action vise donc, a précisé M.Farhat, à contribuer au développement du pays pour ce groupe qui existe en Côte d’Ivoire depuis 1973 et qui emploie des milliers d’ivoiriens.

Le député Aboubakari Cissé a relevé qu’il s’agit par ces genres d’action d’être le vecteur de la politique sociale du Président de la République Alassane Ouattrara car les relations acquises grâce aux fonctions occupées par la volonté du Président de la République doivent être capitalisées au profit des populations.

Les populations des trois villages, et surtout les femmes ont manifesté leur joie de voir la fin du calvaire qu’a constitué, pendant de longues années, la recherche de l’eau pour leurs ménages.

Yaou-Soubré, Kouadiokro et Dagnogodougou font partie de ces villages et campements de la sous-préfecture d’Aboisso, producteurs d’hévéa et de cacao dont l’accès constitue un véritable calvaire note-on.

Comments

comments