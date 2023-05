Tunisie : Le Président souhaite une conférence internationale sur la migration

Le Président tunisien Kaïs Saïed a appelé en début de semaine à organiser dans les meilleurs délais une conférence internationale réunissant tous les pays concernés pour discuter de la question de la migration irrégulière. Le chef de l’État tunisien a lancé cet appel lors de sa rencontre avec le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, qui a effectué le 15 mai une visite en Tunisie. Il a noté que la Tunisie souffrait de ce fléau qui ne cessait de s’aggraver et que le nombre de victimes se multipliait jour après jour. Selon lui, les mesures sécuritaires ne suffisent pas à mettre un terme à ce phénomène et une réunion internationale réunissant tous les pays concernés, y compris les pays d’où se produiront les migrants irréguliers, devront d’ examinant les causes profondes de la migration clandestine et de renforcer la coopération pour lutter contre ce fléau. Lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, le 21 février dernier, Kaïs Saïed avait déclaré que « des hordes d’immigrés clandestins provenant d’Afrique subsaharienne » avaient déferlé sur la Tunisie et étaient à l’origine « de violences, de crimes et actes inacceptables ». Des propos qui avaient indigné et conduit à des violences contre des Subsahariens. Plusieurs pays, dont le Mali, ont depuis organisé le rapatriement de leurs ressortissants. L’Afrique subsaharienne » avait déferlé sur la Tunisie et était à l’origine « de violences, de crimes et d’actes inacceptables ». Des propos qui avaient indigné et conduit à des violences contre des Subsahariens. Plusieurs pays, dont le Mali, ont depuis organisé le rapatriement de leurs ressortissants. L’Afrique subsaharienne » avait déferlé sur la Tunisie et était à l’origine « de violences, de crimes et d’actes inacceptables ». Des propos qui avaient indigné et conduit à des violences contre des Subsahariens. Plusieurs pays, dont le Mali, ont depuis organisé le rapatriement de leurs ressortissants.