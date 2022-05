 Un fonds de quatre millions FCFA pour l’autonomisation des femmes de Mayo

Le maire de Mayo, Laure Baflan épouse Donwahi, vient de mettre en place un fonds de quatre millions FCFA destiné à favoriser l’autonomisation financière des femmes de sa commune.

Neuf femmes ont reçu leur fonds, samedi 21 mai 2022, lors d’une cérémonie à la salle de réunion de la mairie de Mayo. Cette première vague de bénéficiaires devra dans les projets de riziculture, commerce et de restauration.

Il s’agit d’aider les femmes à mener des activités génératrices de revenus afin d’assurer leur autonomie financière et prendre une part active dans la vie familiale, a justifié Laure Baflan .

“Car les femmes sont les piliers de nos familles et de nos sociétés. C’est pour renforcer cette position que ce fonds de quatre millions est mis en place comme apport personnel”, a-t-elle précisé, encouragéant les bénéficiaires à servir d’exemples.

Une deuxième vague de bénéficiaires recevra , le 18 juin, leurs fonds à la faveur de la fête des mères dans la Nawa.

