Un forum international sur les partenariats public-privé s’ouvre à Brazzaville, ce lundi (Lever de rideau

Le gouvernement du Congo Brazzaville, par le truchement du ministère de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, organise la première édition d’un forum du partenariat public-privé (Forum PPP) qui s’ouvre ce lundi 30 mai 2022 dans la capitale politique congolaise, Brazzaville.

Cette édition inédite vient clôturer un roadshow international de plus de six mois sur le thème « Congo, terre d’opportunités », en vue de consolider les liens économiques entre le pays et la communauté mondiale des investisseurs.

L’événement réunira, durant deux jours au centre international de conférence de Kintelé, plusieurs opérateurs économiques de premier plan autour du thème des PPP et de leur mise en œuvre sur le continent. Il réunira une large communauté d’entrepreneurs nationaux et des sociétés étrangères.

« Le Forum PPP permet de présenter les différentes opportunités d’investissements dans les principaux secteurs dynamiques de l’économie congolaise. Nous tenons à réaffirmer notre volonté de développer des partenariats avec des investisseurs africains comme internationaux », explique le ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso dans une note transmise à l’AIP la veille de cette rencontre économique.

« Cette initiative est le point de départ d’une politique sur le long-terme de coopération économique constructive et renforcée », ajoute M. Sassou Nguesso.

Des experts de diverses disciplines seront présents pour proposer, à travers des panels, un tour d’horizon des principaux aspects de l’économie congolaise, notamment dans les secteurs prioritaires du Plan national de développement 2022-2026 (PND) du Congo.

Il s’agit des secteurs comme l’agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales (ZES), le tourisme, l’économie numérique, la promotion immobilière.

Plusieurs projets construits dans le cadre d’un PPP ont vu le jour au Congo depuis plusieurs années. Entre autres, l’initiative Congo Terminal, un projet d’infrastructure logistique porté avec Bolloré Transport & Logistics, ou le contrat avec le fonds rwandais Crystal Ventures pour la remise en l’état et le développement de la zone économique de Maloukou.

Le Forum PPP du Congo Brazzaville a vocation à se répéter tous les deux ans.

Comments

comments