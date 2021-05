Un homme héberge son rival, l’ex de sa femme à Abomey

Je m’appelle Alex (nom d’emprunt) je vis à Abomey , je suis d’Abomey. Bientôt 4 ans que je vis avec une femme (on s’est pas encore marié) Aïcha ( musulmane née) on a un enfant d’1 an et demi. On s’entend presque bien parce que les petites disputes entre couples ne manquent pas mais on arrive à gérer. Tout va bien. Je suis un jeune je me cherche ,ma situation financière n’est pas stable en tant que tel mais on ne manque pas de l’essentiel. Il y a une semaine environ ma femme me dit que son frère vient nous rendre visite.

J’étais content parce que il faut dire depuis qu’on est ensemble je n’ai pas encore rencontré un membre de sa famille à cause du fait que je suis Fon et elle du Nord en plus des deux parents sont musulmans brefs tout ça nous traçassent on n’a pas encore trouvé une bonne solution mais moi je l’aime je ne veux pas la perdre pour rien au monde encore moins pour une histoire de religion ou d’ethnie.

Bref je disais tantôt il y a une semaine elle m’a dit qu’un de ses frères qui vit à Cotonou veut nous rendre visite. J’étais évidemment content. J’ai dit ok pas de souci je l’attends impatiemment. Le jour-Ji un jeune homme un peu plus âgé que moi de 2 ans environ, frais, stylé, teint rose, non il était beau . je l’avoue.

C’est un lewé comme moi aussi mais lui il est plus boss que moi apparemment. Il vient, ma femme lui a indiqué notre maison, et tout il vient ils ont commencé à parler leur langue ( bariba et dendi) , ils rigolaient mais il dit qu’il ne maîtrise pas bien le fon. Donc lui et moi on causait en français. Je les ai laissé suis sorti chercher de la boisson j’avais plus de whisky dans mon frigo. Je reviens on sirote notre whisky, on mange on cause.

Bref j’ai di on va sortir lui et moi je vais lui faire visiter Abomey. Il n’a pas refusé. On est sorti on s’est promené on a encore bu, mangé je lui dit vraiment que j’aime ma femme mais les beaux parents ne me facilite pas la tâche.

Il a dit qu’est-ce que ma femme propose comme solution j’ai dit parfois ça là rend triste du fait que depuis qu’on est ensemble personne de sa famille même lors de son accouchement n’est venu la saluer. Il a dit effectivement que le vieux donc leur papa est très stricte sur ses critères il menace de renier sa fille. Donc on a parlé jusqu’à 17 h 30 par là il a dit qu’il va rentrer.

j’ai dit non qu’il peut dormir ici ils pourront bien causer ma femme et lui. Ce jour là moi j’ai dormi au salon je les ai laissé le matelas. Il ne voulait pas mais j’ai insisté. Tellement je voulais le mettre à l’aise.

Il a passé la nuit avec ma femme et notre enfant. Le lendemain très tôt ma femme a préparé on a mangé et bu encore. Il a dit qu’il va regagner Cotonou. Vu que moi j’ai une boutique de prêt à porter je parti autour de 9 h 30 .par là .

Je les ai laissé. À midi il a garé devant ma boutique avec ma femme sa sœur pour me remercier encore de l’accueil et il est parti. Ma femme aussi est retourné à la maison. Mais hier ma femme me regarde tristement j’ai demandé c’est quoi le problème ? Elle a dit de l’excuser hein que en réalité le jeune là n’est pas son frère mais son ex-copain. Je ne croyais pas à mes oreilles j’ai dit non arrêter de blaguer elle a juré et tout. Pourtant entre elle et le monsieur il y a une petite ressemblance.

Donc c’est là elle a dit que vraiment elle est désolée que c’est le type qui l’a forcé à l’accueillir et de le faire passer pour son frère. Donc moi j’ai héberger et nourri mon rival, l’ex de ma femme. Sincèrement je me sens idiot ‘le plus idiot du monde. Que me conseillez vous ? je suis dépassé.

