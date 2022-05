Un jeu concours de génie en herbe pour booster les résultats scolaires à Duékoué

Duékoué, 08 mai 2022 (AIP) – La grande finale du concours inter-écoles de génie en herbe, dénommé ”Le philosophe en herbe en pays Wê” initié pour booster les résultats scolaires de fin d’année dans la direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) de Duékoué, s’est déroulée, vendredi 05 mai 2022, à la salle de spectacle de l’église catholique l’Enfant-Jésus de cette localité.

Organisé par l’Unité pédagogique (UP) de Philosophie de Duékoué, ce concours s’est déroulé entre 20 établissements secondaires de la DRENA de la capitale de la région du Guémon.

Selon André Kouamé, professeur de Philosophie au lycée moderne de Duékoué, et responsable de l’UP de Philosophie, l’objectif capital de cette initiative est de matérialiser la vision du directeur régional de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Émile Nango Nango, de booster les résultats de fin d’année, peu reluisants dans le Guémon.

Jacques Leila, Inspecteur disciplinaire de Philosophie de Duékoué, renchérit en précisant que «c’est une idée émanant de l’une des recommandations et des conclusions de la réunion de rentrée (…) A cette occasion, le directeur régional, relayant les instructions de la ministre Mariatou Koné, a instruit de trouver des stratégies idoines pour rehausser le niveau des élèves de la région du Guémon, qui est bas.»

Pour mettre en exécution cette recommandation, «nous avons entrepris d’amener les élèves à apprendre par le jeu tout en étant efficaces pour la préparation des examens de fin d’année. Objectif principal et immédiat est la réussite scolaire dans le Guémon», a-t-il insisté.

La finale a opposé l’équipe du lycée moderne de Duékoué B à celle du collège confessionnel Jean Glao. Au bout d’une manche âprement disputée, les génies du lycée ont remporté le trophée sur le score de 170 à 160. Quand, la troisième place qui opposait le lycée moderne de Duékoué A au collège Kplao Sébon a vu le sacre des lycéens.

En marge de cette finale, une conférence publique a été dite par professeur Marcel N’dri Kouassi, professeur titulaire de Philosophie à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké sur le thème ”Valeurs culturelles et Philosophie, un organon pour la quête de la réussite et de la discipline scolaires».

Pour le conférencier, il s’agissait de montrer que «la réforme de l’école ivoirienne et l’amélioration des résultats scolaires passent nécessairement pour les élèves par l’amélioration de leur niveau de respect des enseignants, des parents et de la société toute entière, en s’appuyant sur des valeurs d’obéissance, de travail, d’honnêteté et de courage qui donneront un socle nécessaire à l’apprentissage et à l’obtention de notes, honnêtement.

Cinq rubriques ont composé les principes de jeu. Il s’agit, notamment de ”Je connais les Philosophes”, ”Je connais les citations”, ”Mon niveau de langue”, ”Questions éclaires” et ”Le gouassou”

