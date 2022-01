Un responsable djihadiste recherché, arrêté au Mozambique par l’armée

Les forces mozambicaines ont annoncé avoir intercepté et mis aux arrêts un responsable djihadiste d’origine tanzanienne. L’homme a été arrêté dans la région septentrionale troublée de Cabo Delgado.

Un haut cadre djihadiste connu sous le nom d’Ali et très recherché, a été arrêté par les forces militaires du Mozambique dans le Cabo Delgado. L’homme de 39 ans a été pris avec six autres personnes, des djihadistes présumés qui ont lien avec le groupe terroriste Etat Islamique, dans le district de Nangade, dans la province septentrionale, selon l’armée.

La région mozambicaine du Cabo Delgado est en proie à des attaques terroristes fréquentes depuis plusieurs années. L’intervention des forces rwandaises a permis de chasser les insurgés de la région après des attaques qui ont fait plusieurs morts et déplacés de cette région riche en gaz naturel.

Selon l’armée du Mozambique, Ali est un des leaders de terroristes et il est essentiellement chargé de recruter des combattants pour grossir le rang des islamistes et de diriger les attaques dans la région. Son arrestation intervient alors que les attaques terroristes ont repris dans certaines parties du Cabo Delgado. La dernière attaque s’est produite samedi dans le village de Limualamuala et a entraîné la mort de six personnes qui assistaient à une cérémonie d’initiation.

Melv

Comments

comments