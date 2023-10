Un sommet sur l’avenir des trois grands bassins forestiers tropicaux du monde

Ce sommet destiné à lutter contre la déforestation, va se tenir sans hauts représentants des bassins de l’Amazonie et du Bornéo-Mékong, ce qui pourrait en limiter l’impact.

Il s’ouvre ce jeudi (26.10.2023) au niveau des experts. Il se poursuivra vendredi avec des rencontres ministérielles puis, samedi, au niveau des chefs d’Etat.

L’absence de représentants étatiques des bassins de l’Amazonie et du Bornéo-Mékong fait que l’hôte de ce sommet, le président congolais Denis Sassou-Nguesso, sauf changement de programme, pourrait se retrouver ce samedi uniquement en présence de ses homologues africains.

Pourtant, l’enjeu est de taille. Les trois plus grands bassins forestiers tropicaux représentent le principal poumon de la planète : les bassins d’Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité et la régulation du climat mondial.

Des espaces à préserver

Si l’on prend par exemple le bassin d’Amazonie, il représente à lui seul, plus de la moitié de la surface des forêts tropicales restantes dans le monde et stocke 10 % du dioxyde de carbone mondial.

Juste après l’Amazonie, il y a le Bassin du Congo.

Cette grande région au centre de l’Afrique se hisse au rang de deuxième plus grande forêt pluviale de la terre.

Il est également présenté comme le plus grand puits de carbone au monde, plus important donc que l’Amazonie.

Le Bassin du Congo s’étend sur six pays, sa forêt tropicale assure la sécurité alimentaire et est vitale pour les populations autochtones et locales. Il constitue également un habitat crucial pour les espèces menacées.

Enfin il y a le bassin du Bornéo-Mékong, à cheval entre l’Indonésie et la péninsule indochinoise, qui est l’un des plus riches en biodiversité.

Le Mékong est l’un des plus grands fleuves du monde, il traverse six pays d’Asie du Sud-Est : la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam.

Un objectif précis

Les trois bassins réunis représentent 80% des forêts tropicales du monde et trois quarts de la biodiversité de la planète.

Leur préservation est donc primordiale et cela passe notamment par la valorisation et le respect du savoir traditionnel des peuples autochtones. D’où l’importance de leur présence à Brazzaville, aux côtés des dirigeants et autres experts pour le sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux du monde.

Une rencontre dont le principal objectif est de “construire une coalition mondiale pour accélérer la transition énergétique”.

Une transition cruciale pour la préservation des écosystèmes fragiles et pour l’avenir de la planète. Ceci alors que le sommet se tient dans un contexte où la préservation de la nature est devenue une préoccupation mondiale

En 2011, Brazzaville avait déjà abrité un sommet sur les trois bassins forestiers tropicaux.

Les participants avaient alors promis, dans une déclaration commune, de coopérer pour lutter contre la déforestation et aller vers un front commun lors des négociations sur le climat. Mais rien de concret n’a visiblement été fait depuis.