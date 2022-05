Une association féminine fait des dons à l’hôpital général de Doropo

Doropo, 0 8 mai 2022(AIP)- Les femmes battantes de l’organisation ” Les Amazones de Doropo” ont remis, des matériels et équipements sanitaires à l’hôpital général de Doropo, samedi 07 mai 2022, pour renforcer leurs capacités opérationnelles.

La présidente des Amazones de Doropo, Korotoum Kabré a indiqué la place de la résilience et l’innovation dans ces actions. ” Nous, femmes battantes , baptisées sous le nom de * Amazones *, avons décidé de vous aider en vous apportant quelques matériels adéquats pour accroître les capacités de prise en charge des malades”, a-t-elle dit.

Il s’agit, à travers ce geste, de soutenir des acteurs dynamiques engagés dans ce combat de portée non seulement pour Doropo mais aussi pour la Côte d’Ivoire, selon les donateurs.

“Merci pour cette initiative que vous avez prise à l’égard de notre structure sanitaire. L’hôpital , c’est pour toute la population de Doropo. Nous vous disons merci de nous aider dans notre tâche parce que ces dons nous permettront d’être efficaces”, a souligné Dr Kotchi Yao Emmanuel, représentant le directeur départemental de la Santé de Doropo.

Ces dons composés ,entre autres,de seaux, détergents, balais, ont été acquis grâce à la générosité de Siaka Ouattara, maire de la commune de Doropo

