Une cinquantaine d’élèves de conditions sociales modestes

La Cellule d’action sociale du lycée moderne de Cocody a organisé le 20 décembre 2023, la 6e édition de “l’Arbre de Noël Solidaire” pour permettre aux élèves de conditions sociales modestes de vivre eux aussi la magie de Noël.

La célébration s’est déroulée en présence d’une délégation venue de France conduite par le pasteur Solange Kunsi, présidente de l’Association Femmes Consacrées de l’Éternel, et marraine de la cérémonie, de Kadidiata Badji, proviseur dudit lycée et de plusieurs autres personnalités dont le Pr. Justin Koffi, directeur général de l’Autorité de régulation du système de récépissés d’entreposage (Arre), ancien élève de l’établissement. Ainsi, la cinquantaine d’élèves sélectionnés dont 28 filles ont eu droit à des kits composés principalement de vivres et de non vivres.

Les élèves ont dit leur gratitude aux donateurs et à leur proviseur qui leur permettent chaque année de ne pas être en marge des festivités de fin d’année. Ils ont exprimé leur joie à travers des témoignages, des danses, des chants et des sketchs.

Mme Kadidiata Badji a témoigné sa reconnaissance aux partenaires pour leur générosité. « Vos dons inestimables permettent chaque année de créer la féerie de Noël en offrant des kits alimentaires à des élèves et à leurs familles qui parfois vivent des drames silencieux », a salué le proviseur qui n’a pas oublié la Cellule d’action sociale de l’école, cheville ouvrière de la journée festive. Avant d’engager les apprenants à s’adonner au travail bien fait pour d’excellents résultats, meilleure façon pour eux de dire merci à leurs bienfaiteurs.

Pasteur Solange Kunsi et Pr. Justin Koffi ont embouché la même trompette pour exhorter les élèves à davantage d’assiduité, de ponctualité et d’abnégation au travail.

La 6e édition de la Noël solidaire s’est achevée par une collation offerte par la marraine et la Cellule d’action sociale de l’école.