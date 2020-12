Une école dans le nord du Nigéria attaquée par des hommes armés

La police de Katsina a confirmé ce samedi, que les hommes armés ont attaqué vendredi soir, l’école secondaire gouvernementale scientifique de Kankara, mais qu’aucun élève n’avait été tué.

«Vendredi, vers 23h30, des hommes armés en nombre ont attaqué l’école avec des armes dangereuses. Ils ont commencé à tirer et ont engagé nos hommes qui gardaient l’école dans un duel. Cela a donné à certains élèves l’occasion de sauter par-dessus la clôture et de courir dans la ville pour se mettre en sécurité », a déclaré l’officier des relations publiques du commandement, le SP Gambo Isah qui ajoute que «les hommes armés ont également tiré sur l’un des gardes de sécurité à la porte qui répond actuellement au traitement ».

«Le bureau de la police divisionnaire de Kankara a rapidement mobilisé le personnel de sécurité et s’est rendu dans la zone avec un véhicule blindé de transport de troupes et a engagé les voyous dans un duel au canon, forçant les hommes armés à battre en retraite. Plus de 200 élèves qui ont sauté par-dessus la clôture de l’école dans la ville pour se cacher sont revenus», a-t-il dit

M. Isah précise que la police et les autorités de cet établissement scolaire dans l’Etat de Katsina, dans le nord du Nigeria, travaillent en synergie pour connaitre le nombre exacte des élèves qui ne sont pas revenus. Pour l’heure, il dit ne pas être en mesure de dire que certains élèves ont été enlevés parce qu’il espère toujours leur retour de leurs cachettes. Mais selon les habitants, plusieurs élèves ont été enlevés par les ravisseurs. «Les ravisseurs ont affronté le personnel de sécurité. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans l’école et a enlevé plusieurs élèves», a affirmé à l’AFP Nura Abdullahi, estimant prématuré d’en évaluer le nombre. Pour Ibrahim Mamman, un autre habitant, «la plupart des élèves se sont enfuis mais certains ont été capturés et enlevés par les bandits».

