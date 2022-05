Une forte délégation de la région du Bafing aux obsèques du président Amadou Soumahoro

Touba, 13 mai 2022 (AIP)- Une forte délégation de 314 personnes, composée de chefs religieux et traditionnels, de femmes ainsi que de jeunes, issus de la région du Bafing, ont effectué, jeudi 12 mai 2022, le déplacement de Séguéla pour participer activement aux obsèques du président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, décédé samedi 7 mai, des suites d’une longue maladie.

“Ce décès nous touche beaucoup. Car ce digne fils du Worodougou et du Woroba, était très attaché à la région du Bafing. Ce lien fort s’explique par le choix d’un de nos dignes fils, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, comme président du comité d’organisation de ces obsèques”, a expliqué le chef de la délégation, l’imam Fofana Soualio dit Charly.

L’imam Fofana a indiqué que les 314 personnes du Bafing viennent en appui à l’ensemble des élus et cadres, avec à leur tête le ministre Moussa Sanogo pour rendre un dernier hommage à au défunt. Il a précisé que l’apport du Bafing dans ces obsèques est certes matériel mais se résume plus en prières pour le repos de l’âme du défunt président de l’Assemblée nationale.

“Le président Amadou Soumahoro était un fils du Bafing. Son dernier voyage à Touba date du 04 septembre 2021. C’était lors de la rencontre d’information et de sensibilisation des populations pour la journée d’hommage des régions du Worodougou, Béré et Bafing au Chef de l’Etat qui a eu lieu à Séguéla le 11 septembre 2021. A cette réunion, il a invité les élus et cadres à l’union et la solidarité pour le développement du Woroba”, a renchéri le porte-parole des populations du Bafing, l’honorable Mamadou Sako.

M. Sako a également souligné que les trois régions qui composent le district du Woroba, après avoir souffert de la disparition de leurs fils, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le président de l’assemblée nationale, Amadou Soumahoro, doivent rester unies et solidaires pour leur développement.

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro sera inhumé ce vendredi, après la prière de 13h.

Comments

comments